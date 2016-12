foto Facebook Correlati Dopo il voto Sarkozy vira a destra 08:31 - L'idea era divertente: una nota marca francese di alimentari ha utilizzato i nomi dei candidati alle presidenziali per farsi pubblicità. E così sugli scaffali dei supermercati sono apparsi biscotti, yogurt e merendine firmati "Carla e Nicolas" e "Valerie e Hollande". Non tutti, però, l'hanno presa bene, e dopo diversi incidenti nei negozi l'azienda ha deciso di ritirare i prodotti "politicizzati". - L'idea era divertente: una nota marca francese di alimentari ha utilizzato i nomi dei candidati alle presidenziali per farsi pubblicità. E così sugli scaffali dei supermercati sono apparsi biscotti, yogurt e merendine firmati "Carla e Nicolas" e "Valerie e Hollande". Non tutti, però, l'hanno presa bene, e dopo diversi incidenti nei negozi l'azienda ha deciso di ritirare i prodotti "politicizzati".

"In un supermercato i vasetti di yogurt sono stati scaraventati contro un muro - raccontano alla direzione dell'azienda -. In un altro un cliente si è messo a urlare tra gli scaffali. Persino un fattorino si è detto indignato per il fatto di dover trasportare prodotti impacchettati con i volti del presidente Nicolas Sarkozy e di sua moglie Carla o del socialista Francois Hollande e della sua compagna Valerie". E commenti poco favorevoli all'iniziativa si sono diffusi anche su internet.



L'azienda ha quindi deciso di ritirare i prodotti dal mercato: "L'idea ha suscitato scandalo nei negozi. Tutte le nostre scuse", si legge sulla pagina Facebook del produttore. I prodotti invenduti saranno offerti al quartier generale di campagna elettorale dei diversi candidati o distribuiti gratuitamente.