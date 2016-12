foto Ap/Lapresse

- Dopo un silenzio durato alcuni giorni, il presidente venezuelano Hugo Chavez torna a parlare e annuncia che giovedì rientrerà in Patria al termine del ciclo di radioterapia a cui si sta sottoponendo a Cuba in seguito a un tumore. In una telefonata trasmessa in diretta dalla televisione di Stato, Chavez ha spiegato che le cure sono "difficili" e che avrà bisogno di riprendersi.