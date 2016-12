foto Dal Web Correlati Francia, primo turno a Hollande 21:43 - "Il fatto che l'Europa si dica preoccupata per il mio risultato elettorale è una buona notizia". Così la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, ha commentato la reazione delle principali Borse europee dopo il primo turno delle presidenziali francesi. "E' molto entusiasmante - ha aggiunto, intervenendo al tg di France 2- . E' il ritorno della Nazione". - "Il fatto che l'Europa si dica preoccupata per il mio risultato elettorale è una buona notizia". Così la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, ha commentato la reazione delle principali Borse europee dopo il primo turno delle presidenziali francesi. "E' molto entusiasmante - ha aggiunto, intervenendo al tg di France 2- . E' il ritorno della Nazione".

La leader dell'estrema destra ha spiegato che l'Europa è preoccupata perché forze politiche come la sua rischiano di scardinare il "federalismo europeo", che la Le Pen critica con forza. Riferendosi alla sterzata a destra del presidente uscente Nicolas Sarkozy, che ora sta cercando di intercettare i suoi voti per il ballottaggio del 6 maggio con un discorso molto legato alla patria e al nazionalismo, la Le Pen ha detto che "amare la nazione non è solo uno slogan di campagna" elettorale.



Sarkozy sterza a destra: "Ue regoli i flussi migratori"

Bandiera, patria, immigrati, nazione: sterza tutto a destra il presidente uscente della Francia, Nicolas Sarkozy, che nella speranza di rimontare la china rispetto allo sfidante socialista nel ballottaggio del 6 maggio guarda al ghiotto bottino elettorale di Marine Le Pen. Mentre l'Ump, il suo partito, prepara una campagna elettorale sfrenata, scommettendo sull'onnipresenza mediatica di Sarkozy, che nei prossimi giorni moltiplicherà i suoi interventi.



"C'è una cosa che è più grande di noi, che si chiama patria, che si chiama Francia", ha detto oggi Sarkozy nel corso di un comizio a Tours, usando lo stesso vocabolario di Marine Le Pen, in un discorso molto duro, nella sostanza e nei toni. "Le frontiere servono a proteggere. I grandi Paesi che hanno successo sono quelli che hanno creduto nella Nazione e che fanno rispettare la propria identità nazionale". Proprio come il Fronte Nazionale, il presidente uscente attacca l'Europa, che non è stata in grado di gestire i flussi migratori e le frontiere. "L'Europa che non regola i suoi flussi migratori, che non difende le sue frontiere, che apre il suo mercato senza una contropartita, è finita!". E ancora: "I francesi non vogliono un'Europa colabrodo, incluso i più europeisti tra noi".