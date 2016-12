foto Afp

19:12

- Dopo la sconfitta al primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, Nicolas Sarkozy attacca la politica dell'Unione europea sull'immigrazione. "L'Europa che non regola i suoi flussi migratori, che non difende le sue frontiere, che apre il suo mercato senza una contropartita - ha detto il presidente uscente - è finita". "I francesi - ha aggiunto -, incluso i più europeisti tra noi, non vogliono un'Europa colabrodo".