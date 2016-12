Londra, 30enne muore durante la maratona

- Si è accasciata al suolo all'improvviso, quando mancava poco più di un chilometro al traguardo della maratona di Londra e non si è più rialzata. E' finita in tragedia la gara disputata domenica scorsa nella capitale britannica e alla quale hanno partecipato circa 37.000 corridori. Claire Squires, una donna di appena 30 anni, originaria di North Kilworth, paesino nella contea del Leicestershire, ha avuto un malore mentre percorreva Birdcage Walk, strada vicino a St James' Park, a poco meno di un miglio da Buckingham Palace, sede d'arrivo della competizione. Nonostante il pronto intervento dei medici e l'immediato soccorso di un'ambulanza, per la trentenne non c'è stato nulla da fare.

Claire aveva deciso di correre la maratona per beneficenza: la sua prestazione avrebbe garantito oltre 500 sterline all'associazione benefica Samaritans.

Per la ragazza, che nella vita ordinaria era una parrucchiera, era la sua seconda partecipazione: la prima volta nel 2010 senza nessun tipo di problema. I suoi conoscenti hanno dichiarato che non aveva mai mostrato problemi di salute in passato ed era in perfetta forma prima della gara. L'anno scorso, sempre per beneficenza, aveva scalato assieme all'amico Nicola Short il monte Kilimangiaro in Tanzania per raccogliere circa 1400 sterline di fondi da donare alla Raf Association.

Dieci persone hanno perso la vita dal 1981, quando e' cominciata la maratona londinese. L'ultimo decesso risale al 2007.