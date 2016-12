foto Ap/Lapresse

13:24

- Anders Behring Breivik, l'estremista di destra norvegese responsabile del massacro di Utoya, si è scusato oggi in tribunale per la morte di "civili innocenti" a causa della bomba da lui fatta esplodere a Oslo. Breivik ha affermato che uno degli otto morti di Oslo e alcuni dei feriti non erano "obiettivi legittimi", in quanto non lavoravano per l'amministrazione del governo o militavano in partiti politici.