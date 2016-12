Marò, da Corte Suprema India ok a ricorso Italia

foto Ap/Lapresse Correlati Latorre eroe, salva fotoreporter indiano 11:51 - La Corte Suprema di Nuova Delhi ha accolto il ricorso presentato dall'Italia in merito all'incostituzionalità della detenzione dei due marò. I giudici hanno chiesto al governo dell'Unione indiana e allo Stato del Kerala di presentare una memoria. La prossima udienza è stata fissata per l'8 maggio. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso due pescatori il 15 febbraio dopo averli scambiati per pirati. - La Corte Suprema di Nuova Delhi ha accolto il ricorso presentato dall'Italia in merito all'incostituzionalità della detenzione dei due marò. I giudici hanno chiesto al governo dell'Unione indiana e allo Stato del Kerala di presentare una memoria. La prossima udienza è stata fissata per l'8 maggio. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso due pescatori il 15 febbraio dopo averli scambiati per pirati.

Nel ricorso per "incostituzionalita"', presentato dalla Repubblica italiana, era stato chiesto che i due militari fossero consegnati alle autorità di Roma in quanto la reclusione da parte della polizia del Kerala violerebbe il principio dell'immunità sovrana e gli articoli 14 e 21 della Costituzione indiana.



I tre giudici del massimo organo giudiziario indiano hanno accolto le argomentazioni del legale Harish Salve secondo il quale lo Stato del Kerala è incompetente a giudicare una disputa tra due Stati sovrani e in cui sono implicati dei militari.



Il ricorso "per eccezione di giurisdizione", in cui si contesta l'applicabilità delle leggi indiane al caso della Enrica Lexie, la petroliera a bordo della quale si trovavano con funzioni di scorta Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, era stato presentato anche all'Alta Corte del Kerala (a Kochi) che si deve ancora pronunciare.



Alla Corte Suprema è in corso anche l'esame della petizione per il rilascio della Enrica Lexie.