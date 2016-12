Yemen,uccisi tre membri di Al Qaeda

02:00 - Tre presunti membri di Al Qaeda sono stati uccisi in un raid aereo che ha polverizzato il loro veicolo nel nord dello Yemen. Lo hanno reso noto testimoni, secondo cui l'auto sulla quale stavano viaggiando i tre, in pieno deserto, è stata colpita da un missile vicino alla località di Samda, tra le province di Juf e di Marib. Sabato 17 affiliati alla rete terroristica sono stati uccisi in un altro raid aereo nella provincia di Abyane.