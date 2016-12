foto Afp

22:17

- "Tutto deve essere dibattuto senza ipocrisia prima del secondo turno. Per questo propongo tre dibattiti in tv fra i candidati su questioni economiche, sociali e internazionali". Lo ha detto il presidente francese, Nicolas Sarkozy, sconfitto al primo turno delle elezioni dal suo sfidante socialista, Francois Hollande. Subito però è arrivato il rifiuto di Hollande, che ha detto "no" alla proposta sottolineando che ci sarà solo un dibattito.