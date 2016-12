foto Ap/Lapresse

21:40

- "Questa sera sono nella posizione migliore per diventare il nuovo Presidente della Repubblica". Lo ha detto il candidato socialista Francois Hollande nella prima dichiarazione dopo le proiezioni sul primo turno elettorale delle presidenziali francesi. "Ora - ha aggiunto - sono il candidato di tutte le forze che vogliono voltare pagina. Il primo turno rappresenta una sanzione per l'ultimo quinquennio e per il presidente uscente".