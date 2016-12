foto Afp Correlati I risultati del primo turno

Sarkozy e Carla Bruni al seggio 20:40 - Polemiche in Francia dopo la diffusione di alcuni sondaggi prima della chiusura delle urne del primo turno delle Presidenziali. Nella corsa all'Eliseo, alcuni media non hanno rispettato il silenzio che impone di non pubblicare exit-poll a seggi aperti. I primi dati sono finiti su alcuni quotidiani all'estero nel pomeriggio. La Commissione dei sondaggi, l'Authority francese che sovrintende alla diffusione delle cifre, si è quindi rivolta alla Procura. - Polemiche in Francia dopo la diffusione di alcuni sondaggi prima della chiusura delle urne del primo turno delle Presidenziali. Nella corsa all'Eliseo, alcuni media non hanno rispettato il silenzio che impone di non pubblicare exit-poll a seggi aperti. I primi dati sono finiti su alcuni quotidiani all'estero nel pomeriggio. La Commissione dei sondaggi, l'Authority francese che sovrintende alla diffusione delle cifre, si è quindi rivolta alla Procura.

"Ci sono fatti che ci sembrano reati", ha dichiarato il segretario della Commissione, Jean-Francois Pillon, precisando che tali reati riguardano sia "privati" che "aziende editoriali".



Liberation aveva minacciato di violare l'embargo

"Avevamo appuntamento alle 18.30...". Così il direttore di Liberation, Nicolas Demorand, dopo essersi vantato che avrebbe violato l'embargo dando il primo exit-poll già alle 18.30, spiega dall'homepage del sito di "non disporre ancora di stime realizzate dalle società di sondaggi". Parlando di cifre incontrollabili che circolano su internet e sui social network, Demorand rilancia e sostiene che nel giro di "mezz'ora" potrebbe forse avere i primi dati che la legge vieta di rendere pubblici, a rischio di pagare minimo 375mila euro di multa, "per non parlare delle altre conseguenze economiche, vere o presunte, che minerebbero Liberation". "Tutto questo ci sembra eccessivo rispetto all'interesse di un'informazione resa nota alle 20", conclude.



Anche l'agenzia Afp diffonde i dati

Per la prima volta nelle elezioni francesi, anche l'agenzia Afp ha ceduto alla pressione degli exit-poll che piovevano da diversi siti di quotidiani all'estero e venivano rilanciati in Francia dai social network e un'ora prima della chiusura delle urne ha diffuso le stime sui risultati finali. La France Presse ha avvertito - in una nota che precede la diffusione delle cifre - che "diversi media stranieri hanno diffuso stime basate sulle prime operazioni di spoglio nei seggi che hanno chiuso alle 18". Quindi, continua la nota, l'agenzia "mette a disposizione dei suoi clienti le informazioni sulle stime in suo possesso" e non diffonde le stesse notizie "al pubblico attraverso i suoi servizi on line".