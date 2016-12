Si sono chiusi alle 20 i seggi in Francia per il primo turno delle presidenziali. A vincere è stato il candidato socialista Francois Hollande che affronterà al ballottaggio, in programma il 6 maggio, il presidente uscente, Nicolas Sarkozy. Boom per l'estrema destra: Marine Le Pen sfiora il 20%.

00:01 Aumenta il vantaggio di Hollande

Con l'85% di schede scrutinate nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi, aumenta il vantaggio del candidato socialista Francois Hollande sul presidente uscente Nicolas Sarkozy. Hollande è al 28,2%, Nicolas Sarkozy al 27%, Marine Le Pen al 18,6%. Seguono Melenchon al 19,8% e Bayrou al 9,2%. L'affluenza è stata pari all'80,8%.

22:42 Scrutinio al 79%: Sarkozy dietro di oltre un punto

Con il 79% delle schede scrutinate, il socialista Francois Hollande è al 28%, Nicolas Sarkozy al 26,9%, Marine Le Pen al 19%. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese.

22:05 Sarkozy rilancia: "Tre dibattiti in tv con Hollande"

"Tutto deve essere dibattuto senza ipocrisia prima del secondo turno. Per questo propongo tre dibattiti in tv fra i candidati su questioni economiche, sociali e internazionali". Lo ha detto il presidente francese, Nicolas Sarkozy, sconfitto al primo turno delle elezioni dal suo sfidante socialista, Francois Hollande. Subito però è arrivato il rifiuto di Hollande, che ha detto "no" alla proposta sottolineando che ci sarà solo un dibattito.

21:36 Hollande: "Riorienterò l'Europa verso la crescita"

"Voglio riorientare l'Europa sul cammino della crescita e dell'occupazione", ha detto Hollande rivolgendosi ai suoi militanti dopo le proiezioni sul primo turno delle presidenziali. "Mai il Front national aveva mai raggiunto un tale risultato, neanche nel 2002", ha ricordato il candidato socialista, sottolineando che questo "deve far sussultare la nostra Repubblica". Al secondo turno, ha concluso Hollande, "voglio una vittoria, una bella vittoria, all'altezza della Francia, della sua storia e del suo futuro".

21:29 Hollande: "Con me si volta pagina"

"Questa sera sono nella posizione migliore per diventare il nuovo Presidente della Repubblica". Lo ha detto il candidato socialista Francois Hollande nella prima dichiarazione dopo le proiezioni sul primo turno elettorale delle presidenziali francesi, che lo vedono in testa. "Ora - ha aggiunto - sono il candidato di tutte le forze che vogliono chiudere una pagina e aprirne un'altra. Il primo turno rappresenta una sanzione per l'ultimo quinquennio e per il presidente uscente".

21:19 Le Pen: "Battaglia appena cominciata"

L'estrema destra "è l'unica opposizione alla sinistra in Francia". Lo ha detto la candidata del Fronte nazionale, Marine Le Pen, davanti ai suoi sostenitori in festa per lo storico risultato ottenuto al primo turno. "Qualunque cosa succeda ormai nei prossimi quindici giorni - ha aggiunto la Le Pen - la battaglia di Francia è appena cominciata. Niente sarà più come prima".

20:46 Scrutinio al 34%: Hollande davanti di un punto

Dopo lo scrutinio del 34% dei voti, il candidato socialista, Francois Hollande, è al 27,7%, il presidente Nicolas Sarkozy al 26,6%. A Marine Le Pen il 19,9%. Quarto il leader dell'estrema sinistra, Front du Gauche, Jean-Luc Melenchon con il 10,4%, seguito dal centrista Francois Bayrou al 9,2%.

20:43 Partito Sarkozy: "La battaglia continua"

Jean-Francois Copè, il segretario generale dell'UMP, il partito di Sarkozy, ha ammesso di aver pienamente compreso il messaggio di "un voto di crisi", lanciando un appello a continuare "la battaglia" in vista del secondo turno delle presidenziali perché "nulla è ancora perduto".

20:17 Aubry (Ps): "Francesi hanno sfiduciato Sarkozy"

"I francesi hanno espresso un terribile segno di sfiducia" nei confronti del presidente uscente Nicolas Sarkozy: lo ha detto la segretaria del Partito socialista francese, Martine Aubry, commentando le proiezioni sul primo turno delle presidenziali francesi che vedono in testa il candidato socialista, Francois Hollande.

20:04 Tf1: "Hollande in testa, Sarkozy al 27%"

Il socialista Francois Hollande è in testa al primo turno delle presidenziali francesi secondo i primi dati diffusi da Tf1 alla chiusura delle urne. Il presidente uscente Nicolas Sarkozy si attesterebbe al 27%.

19:47 Afp: Le Pen al 17-20,7%, Melenchon al 10,5-13%

La candidata dell'estrema destra del Fronte nazionale Marine Le Pen sarebbe al terzo posto, tra il 17 ed il 20,7% delle preferenze, mentre il candidato del Front de gauche, Jean-Luc Melenchon, tra il 10,5 ed il 13%. Lo riporta l'Afp spiegando che i dati si basano sulle stime di istituti di sondaggi ottenute da fonti concordanti. Il centrista Francois Bayrou avrebbe raccolto invece tra l'8,7% ed il 10% dei voti, sottolinea la France Presse.

19:46 Portavoce Hollande: "La dignità ha pagato"

"Ottimo risultato al primo turno, la dignità ha pagato". Così Aurelie Filippetti, membro dello staff di Francois Hollande, ha commentato i primi dati che filtrano sulle presidenziali francesi e che vedono in testa il candidato socialista sul presidente uscente Nicolas Sarkozy.

19:00 Afp: "Hollande in testa al 28-29%"

Il candidato socialista Francois Hollande è in testa, al primo turno delle presidenziali francesi con il 28-29% mentre il presidente uscente, Nicolas Sarkozy, è al 25-26%. Lo riporta l'agenzia France Press citando "fonti concordanti".

18:14 Protesta degli ex espatriati senza scheda

Il Quai d'Orsay è stato letteralmente assalito da "migliaia di domande" di ex espatriati francesi che non si sono cancellati dai consolati all'estero al momento del loro rientro in Francia e che non hanno potuto votare oggi alle presidenziali. Il Quai d'Orsay si dice fiducioso che queste persone possano comunque riuscire a votare entro le 20 di stasera.

18:14 Hollande in testa nei territori d'Oltremare

Il candidato socialista Francois Hollande, che i primi exit-poll danno vincente con un paio di punti di vantaggio al primo turno delle presidenziali su Nicolas Sarkozy, è largamente in testa anche nel voto - concluso in anticipo - dei possedimenti d'Oltremare francesi.

Ultimo aggiornamento 00:01