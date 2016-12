Scomparsa Madeleine, la polizia ricostruisce il volto della bambina per il Sunday Express

foto Dal Web

11:44

- Ecco come gli esperti di Fbi vedono Madeleine, la bambina scomparsa in Portogallo all'età di tre anni nel 2007. La ricostruzione digitale realizzata attraverso sistemi informatici forensi all'avanguardia è stata pubblicata dal Sunday Express. La mostra cresciuta, cambiata, anche se non troppo. Assomiglia ancora tanto alla bimba scomparsa nel nulla cinque anni fa.