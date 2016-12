Siria, l'Onu approva all'unanimità la risoluzione

foto Ap/Lapresse 17:41 - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità una risoluzione che porta fino a 300 il numero di osservatori che saranno inviati in Siria per monitorare il cessate il fuoco previsto dal piano di pace dell'inviato di Onu e Lega Araba, Kofi Annan. - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità una risoluzione che porta fino a 300 il numero di osservatori che saranno inviati in Siria per monitorare il cessate il fuoco previsto dal piano di pace dell'inviato di Onu e Lega Araba, Kofi Annan.

La risoluzione adottata all'unanimità dai Quindici prevede la decisione di inviare per un periodo iniziale di 90 giorni un team di 300 membri disarmati per monitorare la cessazione della violenza armata sul territorio oltre un'appropriata componente civile.



I Quindici ribadiscono il pieno sostegno e la richiesta di attuare urgentemente e in maniera completa il piano di pace in sei punti dell'inviato speciale Kofi Annan, ponendo fine alle violenze, assicurando l'accesso umanitario e favorendo un processo di transizione verso un regime democratico e pluralista.



Si invita inoltre il governo siriano ad attuare visibilmente gli impegni assunti nella loro interezza. Le autorità di Damasco dovranno garantire il funzionamento efficace della missione, la sicurezza del personale e la sua libertà di movimento, permettendo comunicazioni senza ostruzioni con tutti gli individui nel Paese.