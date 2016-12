Kabul, presi ribelli con tonnellate di esplosivo

foto Ap/Lapresse 11:15 - Le forze di sicurezza afghane hanno catturato a Kabul cinque ribelli che avevano 10 tonnellate di esplosivo che intendevano usare in attacchi multipli in aree affollate: lo ha dichiarato l'intelligence afghana. "Se avessero usato quei quantitativi di esplosivo, avrebbero provocato un'ecatombe", ha detto un portavoce. - Le forze di sicurezza afghane hanno catturato a Kabul cinque ribelli che avevano 10 tonnellate di esplosivo che intendevano usare in attacchi multipli in aree affollate: lo ha dichiarato l'intelligence afghana. "Se avessero usato quei quantitativi di esplosivo, avrebbero provocato un'ecatombe", ha detto un portavoce.

La stessa fonte, che parla di un progetto di attentati in serie, ha rivelato che l'esplosivo era stipato in 400 pacchi nascosti a bordo di un camion fra sacchi di patate.



Il portavoce del National Directorate of Security (Nds), Nazari, ha spiegato che dei cinque ribelli arrestati, tre sono pachistani e due afghani e che erano stati addestrati dai talebani pachistani, legati ai talebani afghani.