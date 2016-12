foto Ansa

- Non accenna a calare la tensione tra il Sudan e il Sud Sudan. Il presidente sudanese Omar el Bashir ha dichiarato che non riaprirà l'oleodotto che permette al greggio di cui è ricco il Sud di raggiungere lo sbocco sul Mar Rosso. "Il petrolio del Sud Sudan non passerà per il nostro territorio", ha dichiarato Bashir. Da parte sua il governo di Juba ha dichiarato che non ritirerà il suo esercito.