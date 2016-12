foto Afp Correlati Lo scandalo in Colombia 00:42 - Altri tre degli agenti del Secret Service degli Stati Uniti implicati nello - Altri tre degli agenti del Secret Service degli Stati Uniti implicati nello scandalo delle squillo , hanno lasciato l'agenzia, presentando le dimissioni. Gli 007 erano stati scoperti in compagnia di prostitute in Colombia la scorsa settimana durante una visita di stato di Barack Obama. Il Secret Service è il corpo degli agenti specializzati alla protezione del presidente.

Gli agenti coinvolti nella vicenda sono in tutto 12 e non 11 come indicato finora.



Sale dunque così a sei il numero degli agenti allontanati dal corpo federale di elite. Due giorni fa, uno degli agenti coinvolti è stato licenziato, un altro ha presentato le dimissioni e un terzo ha accettato di andare in pensione.



Ufficialmente sono stati accusati di cattiva condotta, ed immediatamente sospesi, per essersi portati in albergo a Cartagena, in Colombia, delle prostitute alcune ore prima che arrivasse il presidente Barack Obama per il vertice delle Americhe.



In particolare lo scandalo è scoppiato quando una escort ha raccontato che è nata una lite con uno degli agenti che ha cercato di pagarla 30 dollari quando invece si erano messi d'accordo per un prezzo 25 volte superiore. A quel punto alcuni poliziotti colombiani sono subito intervenuti a difesa delle ragazze mentre gli 007 cercavano di non creare altra confusione nell'elegante hotel dove alloggiava il presidente americano..