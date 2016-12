Usa, ex cadette: "Ci hanno stuprate"

foto Da video 22:32 - Annapolis e West Point, le prestigiose accademie militari della Marina e dell'esercito statunitense, sono al centro di uno scandalo. Due ex cadette hanno denunciato di essere state stuprate e che le loro denunce sono cadute nel vuoto. Gli abusi sessuali, hanno aggiunto, "imperversano" ma sono "sistematicamente e ripetutamente ignorati". Alle vittime viene consigliato dai comandi di tacere. - Annapolis e West Point, le prestigiose accademie militari della Marina e dell'esercito statunitense, sono al centro di uno scandalo. Due ex cadette hanno denunciato di essere state stuprate e che le loro denunce sono cadute nel vuoto. Gli abusi sessuali, hanno aggiunto, "imperversano" ma sono "sistematicamente e ripetutamente ignorati". Alle vittime viene consigliato dai comandi di tacere.

Nella citazione depositata nella corte federale di Manhattan le due donne, Leah Marquet, 20 anni e Anne Kendzior, di 22, hanno denunciato che l'accademia navale di Annapolis in Maryland e quella dell'esercito a West Point nello Stato di New York "hanno una storia di mancati procedimenti e punizioni degli studenti colpevoli di aver violentato compagni di corso"



Nel ricorso, Marquet, ex allieva di West Point, ha affermato di essere stata costretta dai cadetti anziani a ubriacarsi per poi essere violentata. La ragazza ha riferito l'accaduto ai superiori provocando lo scherno dei colleghi e finendo lei ad essere punita Kendzior, che entrò all'accademia navale nel 2008, ha denunciato di essere stata stuprata due volte da due differenti compagni di corso, entrambe le volte mentre era ubriaca. La giovane ha accusato i vertici di Annapolis di averla costretta a ritirarsi dopo aver accusato i due colleghi.



Nella loro causa le due ragazze accusano l'ex ministro della Difesa Robert Gates e quattro alti ufficiali di aver fallito nell'adottare misure per impedire gli abusi sessuali nelle accademia. Né Annapolis, né West Point, hanno commentato l'accusa, così come il Pentagono. Lo scorso mese altre otto donne soldato hanno citato in giudizio il Pentagono per essere state violentate.