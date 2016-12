foto Ap/Lapresse

17:19

- "Ho alzato l'arma e gli ho sparato in testa. Qualcuno si fingeva morto, per questo gli davo il colpo di grazia". Così Anders Breivik ha spiegato, davanti al tribunale di Oslo, come ha ucciso 69 persone sull'isola di Utoya a luglio. "Ero quasi terrorizzato. Non avevo voglia di farlo", ha detto raccontando l'arrivo sull'isola, vestito da poliziotto e armato. Prima di recarsi a Utoya, aveva ucciso altre 8 persone facendo esplodere una bomba a Oslo.