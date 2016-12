Aereo di linea precipita in Pakistan: 130 morti

foto Ap/Lapresse

Un Boeing 737 dell'aviazione civile pakistana con 130 persone a bordo si è schiantato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Islamabad. Secondo la polizia le condizioni meteo sulla zona erano molto precarie, e proprio il maltempo potrebbe essere la causa dell'incidente. Stando a quanto riferito dai soccorritori, non ci sono superstiti. "Ho visto l’aereo schiantarsi al suolo e prendere immediatamente fuoco. È stata una scena terribile”, ha detto alla Bbc Samab Ahmad, un testimone oculare. Gli ufficiali dell’aviazione hanno detto che il Bhoja Air Jet, volo BHO-213, stava volando da Karachi a Islamabad quando si è schiantato al suolo vicino a Chakala, Rawalpindi. A bordo c’erano 121 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. L’aereo era decollato da Karachi alle 17 locali (le 13 in Italia) e doveva arrivare a Islamabad alle 18.50 (14.50 italiane).

Bhoja Air è uno delle compagnie commerciali che ha iniziato il servizio 10 anni fa. Aveva terminato il servizio a causa di problemi finanziari e solo recentemente il servizio era stato riaperto. Tanto che sul sito della compagnia si pubblicizzava con enfasi la riapertura delle tratte proprio per la capitale pakistana. L'incidente di oggi non è il primo che in Pakistan vede coinvolti civili. Lo scorso luglio un airbus A321 mentre stava per atterrare a Islamabad era precipitato causando la morte di 152 persone.