Putin elegge lo Stakanov del 2012

Il nuovo zar ha infatti deciso di risollevare il prestigio della figura dell’operaio istituendo una specie di “premio Stakanov”, una competizione tra lavoratori che premierà i migliori di ogni settore. Il pensiero va subito all’Urss che fu e a uno dei simboli più conosciuti della propaganda comunista. Si tratta del minatore Aleksej Grigor'evič Stakanov che in piena epoca stalinista battè il record di numero di tonnellate di carbone estratte in un turno di lavoro. Il 31 agosto del 1935 estrasse 102 tonnellate in 5 ore e 45 minuti. L'impresa colpì i vertici del partito tanto a indurli a celbrare durante l'ultimo giorno di agosto la "festa del minatore di carbone”. I maligni dicono che dopo aver ricevuto l’onoreficienza Aleksej venne portato in giro per le miniere russe a mostrare il suo metodo di lavoro. E di fatto smise di faticare.

Oggi Putin ritorna a celebrare il lavoro manuale. Oltre alla categoria dei minatori, che possono ripercorrere le gesta di Stakanov, ci sono anche premi per i saldatori, i muratori, gli elettricisti e gli operatori di macchinari pesanti. I primi delle rispettive categorie riceveranno trecentomila rubli (circa 7.600 euro), al secondo duecentomila e al terzo centomila. Il Ministro della Salute e dello Sviluppo ha già iniziato a selezionare i candidati. Che sia il primo passo verso un ritorno alla falce e il martello?