foto Ap/Lapresse

15:10

- Almeno 19 persone sono morte oggi nelle violenze in Siria. Secondo i Comitati locali di coordinamento dell'opposizione, nove civili sono stati uccisi negli attacchi delle forze governative contro alcune manifestazioni in diverse città, in particolare a Duma, nella provincia di Damasco. Dieci agenti di polizia, invece, sono morti nell'esplosione di un ordigno a Saham. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Sana.