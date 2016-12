foto Ap/Lapresse

12:37

- La scuola inglese potrebbe ben presto tornare ai vecchi metodi su rigore e disciplina. Ad annunciarlo è il primo ministro, David Cameron, che in un comizio del partito conservatore in Scozia ha rivolto alle famiglie un ammonimento all'antica. Tra le proposte, il ritorno alle materie difficili e i bambini in piedi quando in aula entrano genitori o insegnanti.