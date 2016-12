foto Afp

09:17

- Sono durate molti mesi le indagini da parte della polizia cilena ma alla fine lo "psicopatico dell'intimo", definito così dagli stessi inquirenti, è finito in cella. In casa di Josè Roa Chavez, studente universitario di 23 anni, sono state trovate oltre 500 mutandine femminili. Per raccimolare il suo bottino il giovane fermava le donne in strada e sotto la minaccia di un coltello si faceva dare il loro intimo.