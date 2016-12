foto Facebook 08:47 - Se la sono fatta amica con l'inganno, l'hanno illusa promettendole una parte da protagonista in un film e l'hanno convinta a seguirli ai confini con il Nepal. Poi hanno dato il via alla loro sceneggiatura horror. Hanno chiesto il riscatto e quando la famiglia non ha consegnato l'intera somma di denaro l'hanno strangolata. Si è spenta così Meenakshi Thapar, giovane stellina di Bollywood, uccisa e fatta a pezzi in India da due attori. - Se la sono fatta amica con l'inganno, l'hanno illusa promettendole una parte da protagonista in un film e l'hanno convinta a seguirli ai confini con il Nepal. Poi hanno dato il via alla loro sceneggiatura horror. Hanno chiesto il riscatto e quando la famiglia non ha consegnato l'intera somma di denaro l'hanno strangolata. Si è spenta così Meenakshi Thapar, giovane stellina di Bollywood, uccisa e fatta a pezzi in India da due attori.

La ragazza, 26 anni, astro nascente della più importante industria dello spettacolo al mondo, aveva appena finito di girare un lungometraggio. Proprio su quel set ai piedi dell'Himalaya ha conosciuto Amit Jaiswal, 36 anni, e la sua amante, Preeti Surin. Due giovani attori poco considerati nell'ambiente, richiesti per piccole parti nelle produzioni. E forse è stata proprio l'invidia per il successo di Meenakshi a dare il via alla ferocia.



I due hanno convinto la ragazza a partecipare a una gita a Gorakhpur, una cittadina lungo il confine tra l'India e il Nepal. Qui il sogno di una parte in una nuova pellicola si è trasformato in incubo: la 26enne è stata sequestrata e rinchiusa in una camera d'albergo. La madre della vittima è riuscita a raccogliere e consegnare ai rapitori 60mila rupie, ma la somma è stata giudicata insufficiente. Nulla ha potuto evitare la condanna a morte. I due hanno prima strangolato la ragazza e poi l'hanno decapitata abbandonando la testa e il resto del corpo in due punti diversi della cittadina.