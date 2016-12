- Dania Suarez, professione escort, 24 anni, colombiana. E' lei al centro dello scandalo sessuale americano che vede coinvolti tre agenti della scorta del presidente Barack Obama. Il quotidiano online Huffington Post pubblica in esclusiva le immagini della giovane, scattate durante un servizio fotografico.

Stando al racconto della prostituta stessa, l'agente della scorta presidenziale offriva 30 dollari, lei ne reclamava 800. Sarebbe cominciata così, alle prime ore del mattino, la disputa in un hotel di Cartagena, in Colombia, tra l'agente e la prostituta che si era portato in camera la sera prima. Dania appunto, madre di un bimbo di nove anni.

Da allora, tra gli agenti coinvolti tre sono stati allontanati dal Secret Service e altri otto sono stati sospesi. Mentre la ragazza, secondo quanto ha affermato, ora ha paura di una vendetta. ''Questo è qualcosa di davvero grande'', ha detto, ''questo è il governo degli Stati Uniti. Ho una crisi nervosa. Piango tutto il tempo''.