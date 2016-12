foto Ap/Lapresse

06:29

- Un elicottero della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf, sotto comando Nato) si è schiantato al suolo nell'Afghanistan meridionale. In un breve comunicato si precisa solo che la zona dove è avvenuto l'incidente "è stata messa in sicurezza". L'Isaf non indica neppure se nell'area vi fosse attività da parte degli insorti, aggiungendo solo che "le cause di quanto avvenuto sono sottoposte ad una inchiesta".