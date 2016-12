foto Ap/Lapresse

- La crescita nel 2012 sarà ancora moderata mentre "persistono significativi rischi al ribasso". E' quanto si legge in una bozza del comunicato finale sul tavolo dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20, in corso a Washington. Nel testo non si fa ancora riferimento a un eventuale aumento delle risorse per il Fmi e - secondo fonti - il paragrafo al riguardo potrebbe essere aggiunto dopo il confronto.