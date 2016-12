foto Ap/Lapresse

01:09

- Per raccogliere fondi nella seconda corsa alla Casa Bianca di Barack Obama, il suo staff ha ideato una specie di lotteria a cui per partecipare si deve acquistare un biglietto da tre dollari. In palio una cena con il presidente degli Stati Uniti e con George Clooney, suo strenuo sostenitore. In palio ci sono due posti. L'iniziativa è volta soprattutto al pubblico femminile affascinato dal bell'attore.