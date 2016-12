Sudafrica, 20enne ucciso da uno squalo

foto Ufficio stampa 07:37 - Un 20enne è stato ucciso da uno squalo bianco di circa 5 metri che gli ha azzannato la gamba al largo della costa di Cape Town. Lo ha riferito il Sudafrica National Sea Rescue Institute. "Non ci sono altri segni di morsi o lacerazioni sul corpo dell'uomo deceduto, oltre alla completa amputazione della gamba destra che non è stata recuperata in mare", hanno spiegato. L'attacco è avvenuto su una spiaggia isolata, popolare tra i surfisti. - Un 20enne è stato ucciso da uno squalo bianco di circa 5 metri che gli ha azzannato la gamba al largo della costa di Cape Town. Lo ha riferito il Sudafrica National Sea Rescue Institute. "Non ci sono altri segni di morsi o lacerazioni sul corpo dell'uomo deceduto, oltre alla completa amputazione della gamba destra che non è stata recuperata in mare", hanno spiegato. L'attacco è avvenuto su una spiaggia isolata, popolare tra i surfisti.

L'animale ha totalmente sbranato la gamba destra, a partire dall'anca, e il giovane sudafricano è morto dissanguato. "Non vi sono altre lacerazioni", ha spiegato Craig Lambinon, portavoce dell'Istituto nazionale soccorso marino.



I testimoni hanno visto aggirarsi nelle stesse acque almeno sei esemplari di squalo bianco in un'area frequentata dai surfisti. Altri incidenti analoghi sono avvenuti nella zona: a settembre un britannico, ignorando gli avvertimenti delle autorità, si era immerso a Fish Hoek ed era morto; in precedenza vi erano state tre aggressioni di cui due letali.