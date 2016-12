- Il volto di Fidel Castro, col suo tradizionale cappello militare e la barba, su una torta dalla quale manca la porzione della bocca con la scritta in inglese "50 anni insieme tagliando la voce dell'oppressione" e il logo di Amnesty International circolata su Internet. Questa la foto proposta per una campagna pubblicitaria e che sta suscitando polemiche.

L'immagine era destinata ad una campagna dell'organizzazione non governativa (Ong) ma è stata scartata. ''Non ha soddisfatto i nostri requisiti'', ha spiegato la portavoce dell'Ong Sharon Singh al quotidiano, negando che la decisione sia stata presa per evitare di offendere Castro.

Il poster era stato proposto da un'agenzia pubblicitaria di Praga come parte di una campagna complessiva in occasione dell'anniversario della fondazione di Amnesty, ma ''alla fine non si e' fatta'', ha detto Singh. L'immagine della torta di Fidel è diventata così popolare sul web che non sono mancate le richieste per conoscerne la ricetta.