foto Reuters

15:42

- "Salvatore e Massimiliano sono felicissimi di averci riabbracciati. Stanno bene, in forma e sereni". Così Christian D'Addario, nipote del marò Massimiliano Latorre, ha descritto i due militari italiani rinchiusi nel nel carcere di Trivandrum con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani. "Hanno fiducia in quei piccoli passi che si stanno facendo per portarli a casa", ha aggiunto.