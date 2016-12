foto Afp 13:17 - Sale la tensione in Bahrein alla vigilia del Gran Premio di Formula Uno di domenica. La corsa era stata cancellata l’anno scorso dopo la sanguinosa repressione delle proteste in Piazza delle perle, nel centro della capitale Manama. Il regime teme disordini e ieri quella che può definirsi una retata preventiva ha portato in carcere 80 oppositori. - Sale la tensione in Bahrein alla vigilia del Gran Premio di Formula Uno di domenica. La corsa era stata cancellata l’anno scorso dopo la sanguinosa repressione delle proteste in Piazza delle perle, nel centro della capitale Manama. Il regime teme disordini e ieri quella che può definirsi una retata preventiva ha portato in carcere 80 oppositori.

L'ordigno è esploso vicino al veicolo nel tragitto che va dal circuito all'hotel. Fortunatamente nessuno dei quattro passeggeri è rimasto ferito.



"Non eravamo noi il bersaglio, la bomba è esplosa mentre c'erano degli scontri in strada e noi eravamo bloccati nel traffico", ha detto il portavoce del team, precisando che tra le persone a bordo dell'auto non c'era nessun pilota di F1.



Intanto l’opposizione del Paese è consapevole che l’attenzione dei media di tutto il mondo è puntata sul piccolo stato del Golfo e non vuole perdere l’occasione per far sentire la proprio voce. Già martedì sera, all’arrivo dei primi partecipanti al Gran Premio, centinaia di giovani si sono radunati nel villaggio di Al Dir, vicino all’aeroporto della capitale Manama mostrando striscioni e urlando slogan.



Era una manifestazione autorizzata che però la polizia ha definito illegale. Il presidio di forze dell'ordine, in assetto da battaglia, è stato notevole. I manifestanti sono giunti in corteo inneggiando a salam wa hurriya (pace e libertà) ed esibendo manifesti e striscioni a favore di Abdulhadi Al-Khawaja, l'attivista dei diritti umani condannato all'ergastolo che si trova in condizioni critiche per lo sciopero della fame iniziato da due mesi.