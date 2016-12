India, lanciato un nuovo missile balistico

foto Ap/Lapresse 07:03 - L'India ha sperimentato con successo il lancio di un missile balistico intercontinentale Agni-V capace di raggiungere obiettivi a oltre 5mila chilometri di distanza, compresa Cina, Russia ed Europa orientale. Lo hanno annunciato le autorità a New Delhi. Il lancio è avvenuto alle 8.05 locali (le 4.35 italiane) da una base off shore al largo dello Stato indiano di Orissa. - L'India ha sperimentato con successo il lancio di un missile balistico intercontinentale Agni-V capace di raggiungere obiettivi a oltre 5mila chilometri di distanza, compresa Cina, Russia ed Europa orientale. Lo hanno annunciato le autorità a New Delhi. Il lancio è avvenuto alle 8.05 locali (le 4.35 italiane) da una base off shore al largo dello Stato indiano di Orissa.

L'Agni-V, lanciato da Wheeler Island dopo un primo rinvio dovuto al maltempo, è stato sviluppato dall'Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della Difesa (Drdo) a partire dal 1997, ed è un'arma che, una volta messa a punto, permetterà all'India di entrare nell'esclusivo gruppo di paesi che dispongono di missili balistici intercontinentali (Icbm) strategici, e di cui fanno parte Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia ed Israele.



Con un raggio d'azione di oltre 5.000 chilometri, l'Agni-V pesa 50 tonnellate, ha una lunghezza di 17 metri ed un diametro di due. Ha tre stadi ed e' in grado di trasportare, grazie ad una propulsione a combustibile solido, attrezzatura spaziale, satelliti ed ogive nucleari individuali e multiple. Costato oltre 480 milioni di dollari, il missile permetterà all'India di avere sotto il suo raggio d'azione in caso di conflitto tutta l'Asia, compresa la Cina e la Russia, e parte dell'Europa orientale.



La Cina dal canto suo ha ammonito l'India a non "sopravvalutare la propria forza". In un editoriale il quotidiano governativo Global Times sottolinea inoltre che Pechino dispone di un arsenale nucleare "più potente e affidabile" di quello del vicino. "Anche se ha missili che possono raggiungere la maggior parte della Cina - scrive il giornale cinese - questo non significa che (l'India) abbia qualcosa da guadagnare nel mostrarsi arrogante nelle dispute con la Cina". I due vicini asiatici non mai risolto le loro dispute di frontiera che nel 1962 li hanno portati a combattere una breve ma sanguinosa guerra. Il Global Times aggiunge che New Delhi non deve esagerare "il valore dei suoi alleati occidentali e il suo possibile guadagno nel partecipare al contenimento della Cina".