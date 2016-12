foto Ap/Lapresse

- Con Barack Obama alla Casa Bianca "gli Stati Uniti stanno diventando come la Grecia". E' l'attacco del repubblicano Mitt Romney, avversario di Obama nella corsa alla Casa Bianca. A Charlotte, in North Carolina, dove a settembre si terrà la convention democratica, l'ex governatore del Massachusetts sceglie l'economia e la crisi per un durissimo intervento anti Obama. "Con lui al governo siamo sulla strada giusta per diventare come la Grecia" dice.