Si finge Justin Bieber per molestare ragazzine

foto LaPresse 07:34 - Un canadese è finito agli arresti per aver adescato delle minorenni su Internet spacciandosi per l'idolo delle teenagers, Justin Bieber, e obbligandole a farsi filmare in atti pornografici mettendo poi le loro immagini su siti porno. L'uomo, Lee Moir, di 34 anni, è sotto inchiesta per i contatti con una 12enne del New Jersey. Ma la polizia sospetta che abbia contattato ragazzine anche in Canada, Australia, Francia e Filippine. - Un canadese è finito agli arresti per aver adescato delle minorenni su Internet spacciandosi per l'idolo delle teenagers, Justin Bieber, e obbligandole a farsi filmare in atti pornografici mettendo poi le loro immagini su siti porno. L'uomo, Lee Moir, di 34 anni, è sotto inchiesta per i contatti con una 12enne del New Jersey. Ma la polizia sospetta che abbia contattato ragazzine anche in Canada, Australia, Francia e Filippine.

Una portavoce del procuratore della contesa di Essex ha fatto sapere che si tratta di una "inchiesta ancora aperta. Crediamo che possano esserci altre vittime, tanto negli Stati Uniti quanto altrove".



Moir al momento deve affrontare un altra serie di accuse per le quali è stato arrestato lo scorso 4 aprile. L'uomo teneva in pugno la sua vittima minacciandola di fare del male alla sua famiglia e di postare in Rete le sue immagini in siti pornografici. Nessuna delle accuse al momento è stata provata in aula. Le autorità hanno fatto sapere che Moir è stato arrestato mentre provava a organizzare un incontro con una agente di polizia di Toronto che si era spacciata per una ragazzina 14enne.



Sono almeno dieci le accuse presentato all'uomo, sette delle quali riguardano la giovane vittima del New Jersey. Tra queste estorsione, realizzazione e possesso di materiale pedopornografico e invito a mettere in pratica atti sessuali.