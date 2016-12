foto LaPresse

23:30

- Nel Regno Unito imperversa la bufera su Colin Campbell, autrice di un controverso libro, in cui sostiene che la regina Elisabetta e la sorella Margareth sarebbero state concepite con l'inseminazione artificiale. Questo perché la regina madre, Elizabeth Bowes-Lyon, consorte di Giorgio VI, si rifiutava di avere rapporti sessuali. Inoltre the Queen Mother sarebbe stata non un'aristocratica scozzese ma figlia di una cuoca francese.