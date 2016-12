foto Ap/Lapresse

23:11

- La corsa alla Casa Bianca non risparmia neppure i cani dei candidati, il presidente Obama e lo sfidante Romney. Lo hanno fatto su Twitter gli strateghi delle due campagne, David Axelrod e Eric Fehrnstrom di Romney. Axelrod ha ricordato un viaggio della famiglia Romney in Canada con Seamus, il cucciolo di famiglia, in una gabbietta sul tetto dell'auto. Fehrnstrom ha irriso Obama che fa viaggiare Bo, il first dog, sulla limousine presidenziale.