Afghanistan, marines ridono vicino a cadavere in arrivo le condanne

foto Ansa

19:22

- Non si fanno attendere le condanne per le foto pubblicate dal Los Angeles Times che ritraggono i soldati americani sorridenti vicino ai resti di cadaveri di attentatori suicidi afgani. Il capo del Pentagono Leon Panetta critica con forza il comportamento rappresentato nelle foto che, precisa, risalgono a due anni fa. E da Bruxelles, etichetta come "folle e inaccettabile" il comportamento dei marines.