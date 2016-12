Se anche il boia costa troppo

- Bye bye pena di morte. Sembra strano eppure la sedia elettrica e l’iniezione letale sono sempre meno applicate in America. Il numero degli stati che si stanno pronunciando contro la death penalty è in costante aumento. L’ultimo caso riguarda il Connecticut che lo scorso 12 aprile è diventato il 17esimo stato americano ad aver abrogato la pena capitale.

A spingere democratici e repubblicani in questa direzione non sono state tanto questioni di carattere etico ma, in periodo di crisi, problemi di budget. Uccider un prigioniero costa troppo. È stato calcolato che il costo che lo stato paga per un condannato a morte in California supera quello di un ergastolano. La pena capitale si strascina poi dietro ricorsi e contro-ricorsi per i quali lo Stato spende milioni di dollari in avvocati. E a questo si aggiunge il costo per la manutenzione dei super-penitenziari.

Ma davvero l’America sta cambiando? A vedere sulla cartina gli stati che hanno abolito la pena e quelli che l’hanno mantenuta viene da pensare a una nazione spaccata in due. Nel nordest prevalgono gli stati “abolizionisti” mentre chi mantiene calda la sedia elettrica sono gli stati conservatori del Sud. Senza dimenticare che la pena resta in vigore nella legislazione federale che può essere applicata per i casi di terrorismo.

Ecco gli stati americani che hanno abolito la pena di morte

Michigan (dal 1846), Wisconsin (1853), Maine (1887), Minnesota (1911), Hawaii (1957), Alaska (1957), Vermont (1964), Iowa (1965), West Virginia (1965), North Dakota (1973), District of Columbia (1981), Massachusetts (1984), Rhode Island (1984), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Illinois (2011).