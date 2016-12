foto Ap/Lapresse

13:49

- Al summit di Chicago, a maggio, la Nato dichiarerà per lo scudo missilistico in Europa la propria "capacità ad interim": si tratterà, in sostanza, di una struttura provvisoria. L'annuncio è stato dato dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Anders Fogh Rasmussen, che ha sottolineato come "siamo tutti determinati perché questo succeda: sarà un primo vero passo verso lo scudo missilistico".