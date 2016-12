foto Ap/Lapresse

13:27

- Ricoverato sabato per una frattura all'anca durante una battuta di caccia all'elefante in Botswana, il re di Spagna, Juan Carlos, si è scusato con il Paese. "Mi spiace molto. Mi sono sbagliato, non succederà più", ha detto il re in televisione, rispondendo alle polemiche provocate dalla sua decisione di prendere parte al safari mentre la Spagna è in piena crisi economica.