- Migliaia di confezioni di medicine sono state sequestrate in Cina dopo la scoperta che una grande impresa cinese ha usato gelatina industriale, velenosa, per produrre le capsule che contengono le medicine in polvere. Il proprietario dell'impresa, la Hebei Xueyang Glair and Gelatin Factory, è stato arrestato per aver cercato di distruggere le prove del crimine. La crescente domanda ha "spinto" gli industriali a usare gelatine non alimentari.