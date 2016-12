foto Ap/Lapresse 07:24 - Il magnate americano Warren Buffett ha un cancro alla prostata. Lo ha fatto sapere lui stesso in una lettera agli azionisti, precisando che non è in pericolo di vita e che non lascerà le redini della sua società di investimenti Berkshire Hathaway. "Ho ricevuto la diagnosi mercoledì scorso - ha raccontato Buffett, 81 anni -. Tutti gli esami hanno mostrato che non ci sono metastasi: "Sto bene, inizierò le cure a metà luglio". - Il magnate americano Warren Buffett ha un cancro alla prostata. Lo ha fatto sapere lui stesso in una lettera agli azionisti, precisando che non è in pericolo di vita e che non lascerà le redini della sua società di investimenti Berkshire Hathaway. "Ho ricevuto la diagnosi mercoledì scorso - ha raccontato Buffett, 81 anni -. Tutti gli esami hanno mostrato che non ci sono metastasi: "Sto bene, inizierò le cure a metà luglio".

Buffett si è mostrato molto tranquillo e il cancro diagnosticato in modo molto precoce non dovrebbe minacciare la sua vita. O almeno è quello che traspare dalla lettera inviata ai suoi investitori. L'81enne miliardario è da mesi noto al grande pubblico per aver ispirato e appoggiato la riforma fiscale che prende proprio il suo nome visto che era stato lui ad aver pubblicamente denunciato che il sistema fiscale americano favorisce troppo i super ricchi: "Pago meno tasse della mia segretaria", aveva detto.



Diverso invece il tono della missiva scritta da Buffett, molto più privata: "Ho ricevuto la diagnosi mercoledì scorso. Quindi mi sono sottoposto a una tac e a un esame delle mie ossa. E oggi a una risonanza magnetica. Tutti questi test hanno mostrato che non c'è alcun insorgenza di tumori nel mio corpo, nessuna metastasi. Posso assicurarmi che sto bene. Assieme ai miei dottori, abbiamo deciso un trattamento di due mesi a base di radiazioni quotidiane che cominceranno a metà luglio. Queste cure limiteranno i miei spostamenti durante quel periodo, ma non cambieranno in altro modo - ha concluso il finanziere - la mia routine quotidiana".