foto Dal Web

18:38

- "Ora sono in paradiso, sono finalmente libera". Sono queste le prime parole di Maria Sandra Mariani, l'italiana rilasciata poche ore fa in Algeria, dette al telefono ai genitori e alla sorella Mariangela. "Vi ho pensato tanto e vi abbraccio tutti. Sto bene. Domani mattina - ha annunciato la donna - sono in Italia, a Roma".