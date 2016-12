La donna: "Ora sono in paradiso"

"Ora sono in paradiso, sono finalmente libera. Vi ho pensato tanto e vi abbraccio tutti. Sto bene. Domani mattina sono in Italia, a Roma". Queste le prime parole di Maria Sandra Mariani dette al telefono ai genitori, Lido e Fiammetta, e poi alla sorella Mariangela. La telefonata attesa da mesi è arrivata a San Casciano Val di Pesa poco dopo le 18, accolta da pianti di gioia.



In viaggio verso l'Italia

Mariasandra Mariani sarebbe sulla via di ritorno per l'Italia. Lo confermano alcune fonti di stampa locali, secondo cui la donna sarebbe già partita da Ouagadougou, in Burkina Faso, con un volo di stato italiano diretto a Roma.



Il padre a Tgcom24: "Mesi di grande ancoscia"

Appena appresa dalla Farnesina la notizia della liberazione della figlia, il padre di Maria Sandra Mariani è scoppiato in un pianto a dirotto. "Sono stati mesi di grande ancoscia", ha detto ai microfoni di Tgcom24. "Al momento non sappiamo dove si trova, ma dalla Farnesina ci hanno detto di stare tranquilli. Sappiamo solo che è stata liberata. Nostra figlia andava spesso in Algeria, ora aspettiamo solo di abbracciarla".



Il ministro Terzi: "Ho informato la famiglia"

A confermare la notizia è stato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi. "Maria Sandra Mariani è libera - ha detto -. Ne ho appena informato i familiari. Mi unisco alla loro grande soddisfazione e sollievo per questa magnifica notizia". "I miei ringraziamenti più sentiti vanno a tutti coloro che hanno contribuito all'esito positivo della vicenda con grande dedizione, costanza e professionalità", ha aggiunto il titolare della Farnesina.



Rapita oltre un anno fa

Sandra Mariani, 53 anni, di San Casciano Val di Pesa (Firenze), era stata rapita da un gruppo di uomini armati a bordo di un fuoristrada che la prelevò insieme a una guida e a un cuoco, che furono poi rilasciati. Si tratta della liberazione dell'italiano da più tempo in mano ai rapitori. Al momento del sequestro, si era allontanata dal gruppo con cui viaggiava scortata da due responsabili del tour per comprare del cibo, quando si è trovata di fronte un gruppo di uomini armati.