WikiSham, una risata seppellirà Bashar

14:51 - Un Bashar che dorme con l’orsacchiotto. Che si fa spedire dall’amico Ahmadinejad una macchina per eliminare con un solo pulsante tutti i manifestanti che si ribellano. Potrebbe trattarsi di realtà, ma è solo il frutto dell’immaginazione di Wiki Sham, noto gruppo di attivisti siriani esperti in grafica digitale e animazione.

La satira animata prende in giro il macellaio di Damasco, rappresentandolo come un quarantenne svampito, impacciato e burlone. Nelle animazioni video non compaiono immagini di bambini massacrati ma si punta sull’ironia.

La serie si chiama Qasr ash-sha’b, il palazzo del popolo, dal nome della reggia presidenziale che domina dall’alto di Damasco. Ad essere sbeffeggiati, oltre al raiis Assad, ci sono il fratello Maher, capo della Guardia Repubblicana, la portavoce presidenziale Bouthania Sha'ban e l’uomo d’affari Rami Makhlouf, chiamato “per sbaglio” kharouf, caprone, in arabo. C’è anche spazio per sbeffeggiare Khamenei, la Guida Suprema dell’Iran, che in una clip si nasconde dentro una grotta dove dispensa preziosi consigli per reprimere le rivolte in medio oriente.