- Davanti ai giudici, Anders Breivik, l'estremista di destra autore delle stragi di luglio in Norvegia, non mostra pentimenti. "Sì, lo rifarei di nuovo" ha affermato aggiungendo di aver portato a termine "il più sofisticato e spettacolare attacco politico mai commesso in Europa dai tempi della Seconda guerra mondiale". Al termine della sua testimonianza, il killer ha chiesto l'assoluzione invocando la legittima difesa in nome del suo popolo.