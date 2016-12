foto Ansa

- Migliaia di palestinesi detenuti in Israele per reati collegati all'intifada (2.300 su 4.500) hanno intrapreso una protesta di massa, rifiutando il cibo per rivendicare migliori condizioni di reclusione. I detenuti chiedono, tra l'altro, l'abolizione dell'isolamento, la possibilita' di vedere nuovi canali televisivi e la facoltà di garantirsi una educazione.