09:40

- Le tre vedove, gli otto figli e un nipote di Osama Bin Laden lasceranno domani il Pakistan, da dove sono stati espulsi, per andare in Arabia Saudita. I familiari erano stati arrestati dopo l'uccisione dello sceicco del terrore; dopo dieci mesi di detenzione senza accuse formali, le tre vedove e due delle loro figlie adolescenti sono state condannate, il 3 marzo, per soggiorno illegale.